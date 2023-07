Italia Bellissimo P A L L A D I N I H O S T E L Rome, 9 juillet 2023, Rome.

Italia Bellissimo 9 – 20 juillet P A L L A D I N I H O S T E L 1199 €

Trois étapes inoubliables pour découvrir l’Italie comme tu ne l’as jamais imaginé !

MILAN-VENISE-ROME

Première étape de ce périple : Milan. Tu découvriras les trésors de Léonard de Vinci, avant ton escapade au lac de Côme le temps d’une journée. Tu monteras à bord du Bernina Express pour découvrir l’une des plus belles lignes ferroviaires au monde ! En à peine une petite heure de transports en commun, du centre de Milan, nous rejoindrons, le temps d’une autre journée, le parc Acquaworld.

À Venise, tu découvriras la place Saint-Marc, le Pont du Rialto et bien d’autres lieux magiques te fascineront durant cette étape. Tu visiteras le Palais des Doges au travers un parcours guidé. Tu admireras le plus beau des panoramas de Venise en montant au sommet de la tour Campanile de l’Île de Giorgio. Tu pourras aussi profiter d’une journée au parc aquatique Caribe Bay, une Île des Caraïbes au coeur de Jesolo avec palmier, sable blanc, piscine et toboggans aquatiques.

En déambulant et en humant les odeurs : c’est ainsi que l’on découvrira Rome, capitale impériale, ville d’art et d’histoire… Durant cette troisième et dernière étape de ton séjour, tu auras l’occasion de visiter le mythique Colisée où se déroulaient les combats de gladiateurs ; tu te baladeras dans les forums romains ainsi que dans les thermes de Caracalla pour vivre la vie à l’antique ! Rome donne l’impression d’être un musée à ciel ouvert où tu pourras en admirer toute la beauté. Pour que ce séjour soit inoubliable, nous te proposons une journée dans un parc où tu pourras t’initier à la barque à rame. La visite du Vatican avec ses Musées, sera proposée au groupe, les jeunes volontaires pourront participer à la visite de la Basilique Saint-Pierre. Bien entendu nous ne pourrons pas échapper à la gastronomie italienne : la Pizza Bianca, les véritables Carbonara et aussi l’irrésistible glace chez le glacier «Cremeria Candia» au plein coeur de Rome. La vita è bella in italia !

Le groupe est accueilli dans une auberge de jeunesse dans chaque ville visitée : Milan, Venise et Rome. Toutes les chambres de 4 à 8 lits son équipées d’une salle de bain privative.

Restauration : les repas sont assurés par l’équipe d’encadrement et les jeunes, participation des jeunes à la vie collective. Certains repas seront pris au restaurant selon le programme de la journée et les manifestations culturelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T09:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

2023-07-20T00:00:00+02:00 – 2023-07-20T23:59:00+02:00

Croq’ Vacances