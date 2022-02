Ozzy & The Roasted Coasts Salle Robert Henry | Longeville-les-Metz, 5 mars 2022, Longeville-lès-Metz.

**Ozzy & The Roasted Coasts**, combo composé de six musiciens confirmés emmené par Ozzy, batteur-chanteur, distille une musique à la croisée des folklores traditionnels celtiques, de la country et du rock. Bodhran, accordéon et autres fiddle, whistle, bouzouki et cornemuse se mèlent joyeusement à une rythmique des plus électriques. Avec Ozzy & the Roasted Coasts, les standards des Chieftains, Dubliners, Pogues, Dropkick Murphys et Soldat Louis s’enchaînent avec fidélité dans une prestation scénique énergique et festive.

Entrée + menu : 24,00 €

Saint Patrick Tour 2022

Salle Robert Henry | Longeville-les-Metz 2 Place Hennocque, 57050 Longeville-lès-Metz Longeville-lès-Metz Moselle



