**Ozzy & The Roasted Coasts**, combo composé de six musiciens confirmés emmené par Ozzy, batteur-chanteur, distille une musique à la croisée des folklores traditionnels celtiques, de la country et du rock. Bodhran, accordéon et autres fiddle, whistle, bouzouki et cornemuse se mèlent joyeusement à une rythmique des plus électriques. Avec Ozzy & the Roasted Coasts, les standards des Chieftains, Dubliners, Pogues, Dropkick Murphys et Soldat Louis s’enchaînent avec fidélité dans une prestation scénique énergique et festive. ? La municipalité de Varangéville profite de la Saint-Patrick et d’un meilleur contexte sanitaire pour vous proposer un concert gratuit à la salle de fêtes de Varangéville. ⚠️ Merci de vous inscrire auprès de l’accueil de mairie en appelant le 03 83 48 13 11. Attention, les inscriptions sont limitées à 200 places. ? Pass vaccinal pour les + de 16 ans et pass sanitaire de 12 à 16 ans. Port du masque exigé. (consignes sanitaires susceptibles d’évoluer)

Gratuit

Saint Patrick Tour 2022

Salle des fêtes Gérard Philipe | Varangéville 9 Rue Gambetta, 54110 Varangéville Varangéville Meurthe-et-Moselle



