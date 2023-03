Ozuna Accor Arena, 7 juillet 2023, PARIS.

Ozuna Accor Arena. Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 20:00 (2023-07-07 au ). Tarif : 69.5 à 139.5 euros.

HARISSA MUSIC (2-1039713/3-1039712) présente En tournée européenne, la star de la musique urbaine, Ozuna est à l’Accor Arena pour un concert muy caliente. Ozuna, chanteur portoricain et dominicain, est auteur-compositeur depuis l’âge de 12 ans. Il pratique un style nouvelle vague appelée la Trap, avec des lyrics et un tempo propre. En 2015, son tube avec Romeo Santos « Sobredosis » et « El farsante » ont un succès planétaire. Après Odisea, en 2018 Ozuna sort un 2ème album Aura numéro un aux Latin Billboard’s, son album est précédé de plusieurs singles. Et le featuring « Taki Taki » avec DJ Snake le propulse au-devant de la scène internationale. En 2019, il sort l’album Nibiru qui contient plusieurs hits comme « baila baila baila » avec 170 millions de vues. Puis en 2020, il remix « Mamacita » avec les Black Eyed Peace et sort deux sons, l’un dédié à sa fille « Mi Mina » et « Caramelo » qui devient un tube de l’été. Février 2023, il vient de sortir son dernier album Ozuna Vivo. Ozuna sera sur la grande scène de l’Accor Arena le 7 juillet 2023 avec Ryan Castro, Pucho y Tucutu, Drea Dury, Kamaleon. C’est l’évènement de l’année. La force du reggaeton qui va faire trembler l’Arena. Le concert à ne pas manquer. Ozuna Ozuna

Accor Arena PARIS 8 BOULEVARD DE BERCY Paris

