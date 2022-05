Ozon en fête ! Place Winston Churchill (Place du marché d’ozon) Châtellerault

Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, le Centre Social et Culturel d’Ozon coordonnera, aux côtés de toutes les associations volontaires du territoire, la fête du quartier, qui se déroulera, le 21 mai 2022, dès 15h au cœur de la Plaine d’Ozon (Place Winston Churchill). Moment attendu par les habitants et habitantes, cette fête fera une large place, certes au lien social et à la convivialité, mais également à la culture, avec la présence de la Fausse Compagnie, au sport avec des animations menées par Ozon Football Club et la Médiation et un tournoi de Bubble Foot, au jeu avec la ludothèque itinérante « Place Ludique » ainsi que des structures gonflables. Toute l’équipe du Centre Social d’Ozon vous attend nombreux pour ce moment convivial !

Entrée libre

