Portes ouvertes du domaine 425 Impasse de Lussas, 10 juin 2023, Ozon.

À cette occasion vous pourrez venir déguster* notre gamme de vin blanc, rouge et rosé en IGP Ardèche et Saint-Joseph. On vous attend ! *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé..

2023-06-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-10 19:00:00. .

425 Impasse de Lussas Domaine des pierres sèches

Ozon 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



On this occasion you can come and taste* our range of white, red and rosé wines in IGP Ardèche and Saint-Joseph. We are waiting for you! *Alcohol abuse is dangerous for your health.

En esta ocasión podrá venir a degustar* nuestra gama de vinos blancos, tintos y rosados de la IGP Ardèche y Saint-Joseph. ¡Le esperamos! *El abuso del alcohol es peligroso para la salud.

Bei dieser Gelegenheit können Sie unser Sortiment an Weiß-, Rot- und Roséwein aus den IGP Ardèche und Saint-Joseph probieren*. Wir freuen uns auf Sie! *Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich.

