Ôzine, un micro festival à Bègles ChapitÔ Bègles, mercredi 6 mars 2024.

Ôzine, un micro festival à Bègles Un micro-festival artistique, créatif et culturel 6 mars 26 juin, les mercredis ChapitÔ

Début : 2024-03-06T15:30:00+01:00 – 2024-03-06T18:30:00+01:00

Fin : 2024-06-26T15:30:00+02:00 – 2024-06-26T18:30:00+02:00

Le Centre Social et Culturel de l’Estey vous propose de venir découvrir le micro-festival Ôzine, un espace créatif et culturel, un mercredi par mois à ChapitÔ à partir du 6 mars de 15h30 à 18h30 !

C’est quoi le micro-festival Ôzine ? en collaboration avec l’association Disparate (L’association est une librairie qui a pour but de promouvoir et de soutenir la création artistique et graphique, de créer du lien social), le festival vous proposera des ateliers artistiques et des expositions diverses tout en favorisant la découverte des pratiques éditoriales indépendantes et l’expression créative.

Ce festival autour de l’univers du Fanzine (publication, imprimée ou en ligne, périodique ou non, créée et réalisée par des amateurs passionnés) vise à créer un espace d’épanouissement personnel ou la créativité et la culture se rencontrent.

Gratuit Pour tous Sans inscription

ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves 33130 Bègles

Centre Social et Culturel de l’Estey