Téléthon Ozenx-Montestrucq, 1 décembre 2023, Ozenx-Montestrucq.

Ozenx-Montestrucq,Pyrénées-Atlantiques

Petit-déjeuner à la fourchette (jambon-oeuf piperade, fromage, vin et café) ou petit déj viennoiserie pour accompagner

le café ou le chocolat chaud.

Toute la matinée, salle des fêtes : vente de pâtisseries « maison ».

Hall de la mairie : Collecte de piles usagées

9h : Marche sur l’un des deux parcours proposés de 7 ou 10 km et une sortie VTT accompagnée de près de 25 km..

Breakfast by the forkful (ham-egg piperade, cheese, wine and coffee) or breakfast pastries to accompany

coffee or hot chocolate.

All morning, salle des fêtes: sale of home-made pastries.

Town Hall: Used battery collection

9 a.m.: Walking on one of two routes of 7 or 10 km, and a mountain bike outing of around 25 km.

Desayuno al plato (piperrada de jamón y huevo, queso, vino y café) o bollería de desayuno para acompañar

café o chocolate caliente.

Toda la mañana, salle des fêtes: venta de bollería casera.

Ayuntamiento: recogida de pilas usadas

9 h: Caminata por uno de los dos recorridos de 7 o 10 km y salida en bicicleta de montaña de unos 25 km.

Gabelfrühstück (Schinken-Ei-Piperade, Käse, Wein und Kaffee) oder Frühstück mit Gebäck als Beilage

zum Kaffee oder zur heißen Schokolade.

Den ganzen Vormittag über im Festsaal: Verkauf von hausgemachtem Gebäck.

Rathaushalle: Sammlung von Altbatterien

9 Uhr: Wanderung auf einer der beiden angebotenen Strecken von 7 oder 10 km und eine begleitete Mountainbike-Tour von fast 25 km.

