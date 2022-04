OZEN : ANIMATION FETE FORAINE Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

OZEN : ANIMATION FETE FORAINE Monistrol-sur-Loire, 27 avril 2022, Monistrol-sur-Loire. OZEN : ANIMATION FETE FORAINE Centre aquatique L’Ozen 25 boulevard François Mitterand Monistrol-sur-Loire

2022-04-27 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-27 16:00:00 16:00:00 Centre aquatique L’Ozen 25 boulevard François Mitterand

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Monistrol-sur-Loire Rendez vous le mercredi 27 avril à l’Ozen pour une après-midi jeux sur le thème de la fête foraine Des activités aquatiques fun et ludiques adaptés à tous les âges y compris pour nos tout petits dans la pataugeoire +33 4 71 61 77 20 Centre aquatique L’Ozen 25 boulevard François Mitterand Monistrol-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire Autres Lieu Monistrol-sur-Loire Adresse Centre aquatique L'Ozen 25 boulevard François Mitterand Ville Monistrol-sur-Loire lieuville Centre aquatique L'Ozen 25 boulevard François Mitterand Monistrol-sur-Loire Departement Haute-Loire

OZEN : ANIMATION FETE FORAINE Monistrol-sur-Loire 2022-04-27 was last modified: by OZEN : ANIMATION FETE FORAINE Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 27 avril 2022 Haute-Loire Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire