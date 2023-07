Labyrinthe Ozance Arpheuilles, 11 juillet 2023, Arpheuilles.

Arpheuilles,Indre

Nouveau : le labyrinthe dans le maïs à la ferme d’Ozance. Venez vous perdre dans le champ de maïs de nos chèvres… Tout au long du parcours, vous trouverez différentes questions (adulte et enfant), des jeux, des pièges….

2023-07-11 fin : 2023-07-14 . 5 EUR.

Ozance

Arpheuilles 36700 Indre Centre-Val de Loire



New: the maze in the corn at Ozance farm. Come and get lost in our goats’ cornfield… Along the way, you’ll find a variety of questions (for adults and children), games and traps…

Novedad: el laberinto en el maizal de la granja Ozance. Ven y piérdete en el maizal de nuestras cabras… A lo largo del camino, encontrarás una gran variedad de preguntas (para adultos y niños), juegos y trampas…

Neu: Das Labyrinth im Maisfeld auf dem Bauernhof von Ozance. Kommen Sie und verirren Sie sich im Maisfeld unserer Ziegen… Entlang des Weges finden Sie verschiedene Fragen (Erwachsene und Kinder), Spiele, Fallen…

