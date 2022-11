OZ, le Noël des métiers d’art Strasbourg, 10 décembre 2022, Strasbourg.

OZ, le Noël des métiers d'art

Grande salle de l'Aubette Strasbourg

2022-12-10 11:00:00 – 2022-12-22 19:00:00

Strasbourg

Bas-Rhin

Chaque année, durant la période des Fêtes, la Fédération des métiers d’art d’Alsace (Frémaa) met en lumière le talent et le savoir-faire d’une cinquantaine d’artisans d’art à travers un concept store de Noël original, présenté dans la somptueuse grande salle de l’Aubette (1er étage).

Valorisant les pièces de nombreux créateurs (céramique, mode et accessoires, décoration murale, textile, bijoux…), la boutique offre aux amateurs de pièces uniques une alternative locale et raisonnée pour leurs achats de Noël, en privilégiant la qualité et l’originalité.

Présents sur place, de nombreux artisans d’art dévoileront leurs dernières créations, à la fois contemporaines et audacieuses, tout prêts à échanger avec le public sur leur démarche artistique et leurs secrets de réalisation.

Célébrant la magie de Noël, le « sapin des créateurs » permettra d’admirer et d’acquérir des décorations à suspendre créées spécialement pour cet événement en quantités très limitées.

N’hésitez pas à profiter des nombreux ateliers métiers d’art organisés durant la période (pour adultes et enfants). L’occasion de s’initier à diverses techniques (plumasserie, calligraphie, céramique, etc.) et de réaliser soi-même des objets à offrir ou de la décoration de Noël…

Programme complet et inscriptions sur le site www.fremaa.com.

