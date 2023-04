Randonnée pédestre gourmande semi nocturne commune de oyre, 13 mai 2023, Oyré.

Le thème pour cette année : Les années 70

Venez nombreux et déguisés.

Repas, animations et musique ponctueront votre parcours !!!

Inscription en ligne à partir du 1er au 30 avril sur : WWW.CDFOYRE.COM

Pour les personnes ne pouvant pas s’inscrire sur internet, une permanence aura lieu le samedi 1er avril de 10h à 12h à la mairie..

Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The theme for this year: The 70’s

Come in numbers and in costume.

Meals, animations and music will punctuate your course!

Online registration from April 1st to 30th on : WWW.CDFOYRE.COM

For those who can not register online, there will be an office on Saturday, April 1st from 10am to 12pm at the town hall.

El tema de este año: Los años 70

Ven en número y disfrazado.

¡Comidas, entretenimiento y música amenizarán tu viaje!

Inscripciones en línea del 1 al 30 de abril en WWW.CDFOYRE.COM

Para los que no puedan inscribirse en línea, habrá una oficina el sábado 1 de abril de 10h a 12h en el ayuntamiento.

Das Thema für dieses Jahr: Die 70er Jahre

Kommen Sie zahlreich und verkleidet.

Mahlzeiten, Animationen und Musik werden Ihren Weg punktieren!!!

Online-Anmeldung ab dem 1. bis zum 30. April auf : WWW.CDFOYRE.COM

Für Personen, die sich nicht online anmelden können, findet am Samstag, den 1. April von 10 bis 12 Uhr eine Sprechstunde im Rathaus statt.

