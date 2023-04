Foulées du Rond du Chêne commune de oyre, 7 mai 2023, Oyré.

LES FOULEES DU ROND DU CHENE

Le Dimanche 7 Mai 2023

Au programme : course nature 9 et 14 km (9h30)

Trail 24 km (9h)

Inscription en ligne 7€+1€ ou sur place 8€.

Nouveauté: course enfants gratuite à partir de 11h

Au plaisir de vous voir nombreux.

[www.CDFOYRE.com](http://www.CDFOYRE.com)

Informations au 06 33 93 73 55.

commune de oyre oyre

Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine



LES FOULEES DU ROND DU CHENE

Sunday, May 7, 2023

On the program: 9 and 14 km nature race (9:30 am)

Trail 24 km (9am)

Registration online 7?+1? or on site 8?

New: free children’s race starting at 11am

Looking forward to seeing you.

[www.CDFOYRE.com](http://www.CDFOYRE.com)

Information at 06 33 93 73 55

LES FOULEES DU ROND DU CHENE

Domingo 7 de mayo de 2023

En el programa: carrera por la naturaleza de 9 y 14 km (9.30 h)

Trail 24 km (9h)

Inscripciones en línea 7?+1? o in situ 8?

Novedad: carrera infantil gratuita a partir de las 11 h

Le esperamos.

[www.CDFOYRE.com](http://www.CDFOYRE.com)

Información en el 06 33 93 73 55

DIE MENGE DES ROND DU CHENE

Am Sonntag, den 7. Mai 2023

Auf dem Programm: Naturlauf 9 und 14 km (9.30 Uhr)

Trail 24 km (9 Uhr)

Anmeldung online 7?+1? oder vor Ort 8?

Neu: Kostenloser Kinderlauf ab 11 Uhr

Wir freuen uns, Sie zahlreich zu sehen.

[www.CDFOYRE.com] (http://www.CDFOYRE.com)

Informationen unter 06 33 93 73 55

