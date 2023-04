Balade Musicale à Oyré Oyré parking Restaurant « le Local » Oyré Catégories d’Évènement: Oyré

Balade Musicale à Oyré Oyré parking Restaurant « le Local », 24 mai 2023, Oyré. Balade Musicale à Oyré Mercredi 24 mai, 17h00 Oyré parking Restaurant « le Local » Gratuit A l’aide d’un carnet de voyage, vous embarquez pour une balade sur les chemins de Oyré. Pauses musicales interprétées par les éléves du Conservatoire, énigmes à résoudre et carte postale à écrire… , tous les ingrédients sont là, pour profiter de votre voyage!

Le départ de la balade se fait au fil de l’eau des arrivées des participants de 17h à 18h. Attention :18h, dernier départ!

Pour terminer ce voyage en beauté et nous raconter vos souvenirs, un pot de l'amitié vous est offert.

