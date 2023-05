Instants sports – Aventures nocturnes Oyoxygène – Accrobranche D13 Route d’Echallon, 21 juillet 2023, Oyonnax.

Cet été, découvrez différentes activités proposées au Parc Oyoxygène autrement. Parcours Accrobranche, Escape Game et Parcours d’Orientation seront proposés de nuit..

2023-07-21 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-18 22:00:00. EUR.

D13 Route d’Echallon Parc d’aventures Oyoxygène

Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



This summer, discover different activities proposed at the Oyoxygen Park. Accrobranche course, Escape Game and Orienteering course will be proposed at night.

Este verano, descubra las diferentes actividades que se ofrecen en el Parque Oyoxygen de una forma diferente. El curso de acrobranche, el juego de escape y el curso de orientación se ofrecerán por la noche.

Entdecken Sie diesen Sommer verschiedene Aktivitäten, die im Parc Oyoxygène angeboten werden, auf eine andere Art und Weise. Baumkletterparcours, Escape Game und Orientierungslauf werden nachts angeboten.

Mise à jour le 2023-05-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey