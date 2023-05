Demi finale de Pro D2 au stade Mathon Cour de Verdun, 20 mai 2023, Oyonnax.

La saison de PRO D2 bascule désormais vers une nouvelle étape, celle de la tant attendue phase finale. Venez supporter les Oyomen dans cette demi finale, étape obligatoire vers leurs montée en Top 14 !.

2023-05-20 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-20 . EUR.

Cour de Verdun Stade Mathon

Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



The PRO D2 season is now moving to a new stage, the long awaited final phase. Come and support the Oyomen in this semi-final, a compulsory step towards their rise to the Top 14!

La temporada PRO D2 se encamina hacia una nueva etapa, la tan esperada fase final. Ven a apoyar a los Oyomen en esta semifinal, ¡un paso obligado hacia su ascenso al Top 14!

Die Saison der PRO D2 geht nun in eine neue Phase über, in der die lang ersehnte Endphase erreicht wird. Unterstützen Sie die Oyomen in diesem Halbfinale, dem obligatorischen Schritt auf dem Weg zum Aufstieg in die Top 14!

