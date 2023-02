NOS OMBRES NOUS PARLENT Oye Plage ,, 21 mars 2023, Oye-Plage.

NOS OMBRES NOUS PARLENT 21 – 25 mars Oye Plage ,

Libre

Il s’agit de donner aux participants l’opportunité de s’exprimer et de dialoguer autour de toutes les formes du refus de l’autre (racisme, discrimination, sexisme, homophobie…) auxquels ils peuvent être confrontés. A partir des histoires vécues, des récits et des témoignages, les participants seront amenés à débattre et à souligner ce qui leur semble inacceptable dans la société d’aujourd’hui. Pour exprimer leurs idées, les participants utiliseront les techniques des ombres, le jeu théâtral et la photographie.

Quatre phases de réalisation :

1/ Encadrés par un intervenant artistique et un enseignant, les participants vont définir ensemble les mots, les phrases et les textes à rédiger pour décrire chaque situation et idée exprimée. Cette matière constituera le support des tableaux des ombres qui vont être réalisées dans la deuxième phase.

2/ C’est là où les participants découvriront la magie des ombres et toutes les techniques associées, afin de réaliser leurs tableaux. Sous la direction de l’intervenant, les participants vont chercher à illustrer avec leurs corps ou d’autres accessoires le contenu des textes déjà préparés. Des prises de vue photographiques accompagnent toutes les réalisations afin de comparer, améliorer et garder la trace la plus fidèle du récit.

3/ La troisième étape est la sélection des photographies qui présentent au mieux l’idée de départ pour chaque tableau et la mise en cadre avec la légende manuscrite qui correspond.

4/ La coréalisation d’un document en format numérique et en papier. Un livret qui regroupe toutes les photos sélectionnées par les participants de trois structures partenaires et les phrases qui les accompagnent. Un document édité en plusieurs exemplaires afin qu’il soit consultable, pour tous les adhérents de la structure.

C’est ainsi que le travail réalisé peut être diffusé auprès d’un plus grand nombre de jeunes. Une façon de mettre en valeur le travail réalisé et partager l’engagement citoyen des participants avec d’autres publics.

Oye Plage , 148 Av. Paul Machy, 62215 Oye-Plage Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T08:30:00+00:00 – 2023-03-25T16:00:00+00:00