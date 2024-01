Nuit de la lecture Oye-et-Pallet, vendredi 19 janvier 2024.

Oye-et-Pallet Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19 20:30:00

A partir de 19h30.

Soirée rencontre et dédicace avec les auteurs des livres « Carnet Nature du Massif Jurassien » et « L’empire des frères Graf de Dole (Jura) ». Il y aura également une invitée surprise.

Galette et verre de l’amitié offerts par la commune.

Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



