Oxy’Trail Noisiel, 25 juin 2022, Noisiel.

Oxy’Trail

du samedi 25 juin 2022 au dimanche 26 juin 2022 à Noisiel

La 9e édition Oxy’Trail, c’est le samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 à Marne-la-Vallée au parc de Noisiel (à 20’ de Paris) et va rassembler 11 000 personnes : 6 500 participants, 3 500 spectateurs et 800 bénévoles. Au programme de cet événement sportif et festif : 3 courses entre ville et nature (5, 13 et 23km), une marche nordique, des courses enfants et un village d’animations.

Participation course : sur inscription www.oxytrail.fr / Village animations : entrée libre

Révèle le coureur qui est en toi !

Noisiel cours du chateau 77186 Noisiel Pièce aux Chats Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T14:30:00 2022-06-25T19:30:00;2022-06-26T07:30:00 2022-06-26T15:00:00