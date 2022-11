O’xyrace Trail Blanc Jurassien Prémanon Prémanon Catégories d’évènement: Jura

Prémanon

O’xyrace Trail Blanc Jurassien Prémanon, 21 janvier 2023, Prémanon. O’xyrace Trail Blanc Jurassien

Prémanon Jura

2023-01-21 – 2023-01-21 Prémanon

Jura L’O’xyrace Trail Blanc Jurassien est une épreuve de course à pied qui s’effectue sur la neige, en milieu naturel. C’est une façon ludique d’aborder le trail avec des parcours adaptés à votre niveau sportif ! http://www.oxyrace.fr/oxyrace-du-jura/ Prémanon

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Prémanon Autres Lieu Prémanon Adresse Prémanon Jura Ville Prémanon lieuville Prémanon Departement Jura

Prémanon Prémanon Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/premanon/

O’xyrace Trail Blanc Jurassien Prémanon 2023-01-21 was last modified: by O’xyrace Trail Blanc Jurassien Prémanon Prémanon 21 janvier 2023 Jura Prémanon Prémanon, Jura

Prémanon Jura