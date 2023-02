O’xyrace – Paddle run en binôme Esplanade du lac Nantua Office de Tourisme du Haut-Bugey Nantua Catégories d’Évènement: Ain

Nantua

O’xyrace – Paddle run en binôme Esplanade du lac, 10 juin 2023, Nantua Office de Tourisme du Haut-Bugey Nantua. O’xyrace – Paddle run en binôme Avenue du lac Esplanade du lac Nantua Ain Esplanade du lac Avenue du lac

2023-06-10 – 2023-06-10

Esplanade du lac Avenue du lac

Nantua

Ain Nantua Ain EUR 30 30 A l’occasion de l’O’xyrace, venez participer au paddle run par équipe de deux, enchainement de deux discipline, paddle et course à pied, sur et autour du lac de Nantua ! contact@oxyrace.fr +33 6 86 16 14 28 https://www.oxyrace.fr/accueil-nantua/ Esplanade du lac Avenue du lac Nantua

dernière mise à jour : 2023-02-07 par Office de Tourisme du Haut-Bugey Office de Tourisme du Haut-Bugey – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Ain, Nantua Autres Lieu Nantua Adresse Nantua Ain Office de Tourisme du Haut-Bugey Office de Tourisme du Haut-Bugey - source : Apidae TourismeOffice de Tourisme du Haut-Bugey - source : Apidae TourismeEsplanade du lac Avenue du lac Ville Nantua Office de Tourisme du Haut-Bugey Nantua lieuville Esplanade du lac Avenue du lac Nantua Departement Ain

Nantua Nantua Office de Tourisme du Haut-Bugey Nantua Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantua-office-de-tourisme-du-haut-bugey-nantua/

O’xyrace – Paddle run en binôme Esplanade du lac 2023-06-10 was last modified: by O’xyrace – Paddle run en binôme Esplanade du lac Nantua 10 juin 2023 Ain Avenue du lac Esplanade du lac Nantua Ain Esplanade du lac Nantua Nantua, Ain Office de Tourisme du Haut-Bugey

Nantua Office de Tourisme du Haut-Bugey Nantua Ain