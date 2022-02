Oxygène fête ses 30 ans et vous offre une activité ! Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Oxygène fête ses 30 ans et vous offre une activité ! Les Allues, 30 mars 2022, Les Allues. Oxygène fête ses 30 ans et vous offre une activité ! Domaine skiable B.P 93 Les Allues

2022-03-30 – 2022-03-30 Domaine skiable B.P 93

Les Allues Savoie Pour fêter les 30 ans de l’école de ski Oxygène, rejoignez-nous pour une initiation freestyle gratuite le 30/03. Nos moniteurs expérimentés vous enseigneront tout ce qu’il y a à savoir. Le snowpark, les tricks et autres n’auront plus de secret pour vous. meribel@oxygene.ski +33 4 79 08 53 36 https://www.oxygene.ski/fr/ecole-ski-meribel/ Domaine skiable B.P 93 Les Allues

dernière mise à jour : 2021-12-07 par Méribel Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Les Allues, Savoie Autres Lieu Les Allues Adresse Domaine skiable B.P 93 Ville Les Allues lieuville Domaine skiable B.P 93 Les Allues Departement Savoie

Les Allues Les Allues Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-allues/

Oxygène fête ses 30 ans et vous offre une activité ! Les Allues 2022-03-30 was last modified: by Oxygène fête ses 30 ans et vous offre une activité ! Les Allues Les Allues 30 mars 2022 Les Allues Savoie

Les Allues Savoie