Hello la terre! Oxydantale céramique, 31 mars 2023, Rennes. Hello la terre! 31 mars – 2 avril Oxydantale céramique L’atelier de céramique Oxydantale vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir le tournage de la terre. Oxydantale céramique 13 boulevard de la Tour d’Auvergne, rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne Installé en 2022 au coeur de Rennes, l’atelier Oxydantale est un lieu où je produis des céramiques et où je donne des cours afin de partager mon savoir faire du tournage. Je vous invite à me rencontrer pour découvrir cette magnifique et facinante technique autour de démonstrations qui auront lieu au cours de la journée du vendredi.

Le samedi est ouvert mais je donnerai des cours à des stagaires, je serai donc moins disponible et il n’y aura pas de démonstration. Attirée par le concret, le fait-main, et animée par un besoin de personnaliser ma propre décoration, je me suis professionnalisée dans la céramique en 2019. Je m’épanouis dès lors dans une recherche de l’objet singulier et esthétique tout en couleur. ​

