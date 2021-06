Oxmo Puccino – Lecture musicale Cinéma Pôle Sud, 30 juin 2021-30 juin 2021, Basse-Goulaine.

2021-06-30

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Dans la limite des places disponibles. Invitations à retirer à l’Espace Culturel E.Leclerc Pôle Sud Basse-Goulaine.Renseignements au 02 51 79 54 78

Lecture musicale. Accompagné du guitariste multi-instrumentiste Eddie Purple, Oxmo Puccino présente une lecture musicale de son premier roman, rythmée par quelques-uns des titres phares de son répertoire.En vingt ans de carrière, 7 albums et de multiples collaborations, Oxmo Puccino s’est imposé comme le plus poétique des rappeurs français. Chroniqueur du réel, poète au verbe puissant, le « Black Jacques Brel » s’essaie à présent à la littérature avec « Les Réveilleurs de soleil », un premier roman aux allures de conte initiatique et philosophique, paru dans le label La Grenade des éditions JC Lattès.Il s’y empare de la crise écologique et de l’énergie de la jeunesse pour pointer l’insouciance et l’inaction des adultes, notre vanité, toujours avec la poésie et l’inventivité de verbe qu’on lui connaît. Dans le cadre du Festival Culturissimo des Espaces Culturels E.Leclerc.

Cinéma Pôle Sud Rue Dumont D’Urville Basse-Goulaine