OXMO PUCCINO Avec Fianso, Sofiane Pamart, Lino, Jok’Air, B.B. Jacques, K-Reen, Jäde… Philharmonie de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris OXMO PUCCINO Avec Fianso, Sofiane Pamart, Lino, Jok’Air, B.B. Jacques, K-Reen, Jäde… Philharmonie de Paris Paris, 17 février 2024, Paris. Le samedi 17 février 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant De 22€ à 42€ Pour la première fois, Bâtiment B ouvre ses portes au public et prend ses quartiers à la Philharmonie de Paris. À cette occasion, Oxmo Puccino s’entoure d’un casting cinq étoiles pour un concert rempli de surprises. Diffusé sur Culturebox, Bâtiment B s’est vite imposé comme un rendez-vous immanquable pour toutes celles et ceux qui se passionnent pour le rap francophone. 25 ans de carrière, de multiples collaborations, Oxmo Puccino célèbre lors de cette soirée d’exception les artistes avec qui il a croisé le mic. Éclectisme, exigence et partage ont toujours stimulé la curiosité du Black Mafioso. Les premiers invités sont déjà annoncés : Fianso, Sofiane Pamart, Lino, Jok’Air, K-Reen, BB Jacques, Jäde… D’autres invités de marque sont attendus. La Grande salle Pierre Boulez devrait vibrer comme jamais ! Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/26164-oxmo-puccino-batiment-b https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/26164-oxmo-puccino-batiment-b

Tibaut Chouara Oxmo Puccino Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Philharmonie de Paris Paris latitude longitude 48.889174,2.39361480000002

Philharmonie de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/