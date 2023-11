Oxmo Puccino à la Philharmonie Philharmonie de Paris Paris, 18 février 2024, Paris.

Le dimanche 18 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

De 27€ à 47€

Après quatre ans d’absence, Oxmo Puccino célèbre son retour à la scène avec un concert inédit.

Depuis le début de sa carrière, Oxmo Puccino a multiplié les expériences musicales, s’entourant selon les saisons d’un DJ, d’un groupe de musiciens, d’un violoncelle ou d’un piano. « Suffit que le beat reparte pour que mon mic batte », clame-t-il dans le classique « J’ai mal au mic ». Au cours de ce concert, Oxmo Puccino, entouré de ses musiciens historiques, revisitera l’ensemble de sa discographie, de Time Bomb à La Nuit du Réveil, pour un best of évolutif. Avec les participations exceptionnelles de Yaron Herman et Thomas de Pourquery.

Concert chansigné

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/26420-oxmo-puccino

Tibaut Chouara Oxmo Puccino