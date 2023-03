Oxana MELNYCHUK – Les Grandes Rencontres Palais des congrés de Vichy Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Vichy

Oxana MELNYCHUK – Les Grandes Rencontres Palais des congrés de Vichy, 11 mars 2023, Vichy . Oxana MELNYCHUK – Les Grandes Rencontres 5, rue du Casino Palais des congrés de Vichy Vichy Allier Palais des congrés de Vichy 5, rue du Casino

2023-03-11 17:30:00 17:30:00 – 2023-03-11 18:30:00 18:30:00

Palais des congrés de Vichy 5, rue du Casino

Vichy

Allier Rendez-vous les 11 et 12 mars 2023 pour la 13e édition des Grandes Rencontres ! Des auteurs de renom seront accueillis par Philippe Lapousterle : François Hollande, Alain Baraton, Nathalie Saint-Cricq et bien d’autres. +33 4 70 30 17 17 https://www.ville-vichy.fr/ Palais des congrés de Vichy 5, rue du Casino Vichy

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Vichy Allier Palais des congrés de Vichy 5, rue du Casino Ville Vichy Departement Allier Lieu Ville Palais des congrés de Vichy 5, rue du Casino Vichy

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy /

Oxana MELNYCHUK – Les Grandes Rencontres Palais des congrés de Vichy 2023-03-11 was last modified: by Oxana MELNYCHUK – Les Grandes Rencontres Palais des congrés de Vichy Vichy 11 mars 2023 5 Allier Palais des congrés de Vichy Vichy rue du Casino Palais des congrés de Vichy Vichy Allier

Vichy Allier