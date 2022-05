OX Hip Hop Auxi-le-Château Auxi-le-Château Catégorie d’évènement: Auxi-le-Château

Auxi-le-Château Pas-de-Calais Auxi-le-Château Vous aimez la danse hip-hop, le rap, le cirque ou le théâtre ? La compagnie L’Embardée vous donne rendez-vous le 28 mai pour la 7e édition d’Ox Hip Hop.

Au programme : danse, rap, théâtre, cirque, ….

Gratuit. Auxi-le-Château

