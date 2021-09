LA VERRIERE Le Scarabée - Salle de spectacles La Verrière OWEN’S FRIENDS Le Scarabée – Salle de spectacles LA VERRIERE Catégorie d’évènement: La Verrière

Le Scarabée – Salle de spectacles, le vendredi 8 avril 2022 à 20:30

Musiques celtiques 18h30-19h30 Initiation aux danses du bal par le cercle celtique SEIZ AVEL : approche des différentes danses proposées lors de la soirée. Gratuit, pour les détenteurs d’une place de spectacle. Sur réservation. 19h30 Galettes et crêpes sur place par le Cercle celtique Seiz Avel Patrick Tarif Famille habitants de La Verrière (uniquement au guichet du mardi au vendredi de 14h à 17h30) : 1 adulte+1 enfant =10 € /adulte supplémentaire=6€/enfant supplémentaire=5€ Tarif Famille habitants HORS La Verrière (uniquement au guichet du mardi au vendredi de 14h à 17h30) : 1 adulte+1 enfant =20 € /adulte supplémentaire=6€/enfant supplémentaire=5€ Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 8,00€

Musiques celtiques – St Patrick Owen’s Friends c’est cinq musiciens sur scène : violon, guitare, bodhràn, chant, flûtes qui embarquent le public pour un voyage débridé à travers l’Irlande, en pass… Le Scarabée – Salle de spectacles 7bis avenue du Général Leclerc LA VERRIERE

