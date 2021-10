Cuisery Cuisery Cuisery, Saône-et-Loire OWE l’eau Cuisery Cuisery Catégories d’évènement: Cuisery

Saône-et-Loire

OWE l’eau Cuisery, 26 octobre 2021, Cuisery. OWE l’eau 2021-10-26 – 2021-10-26 Centre EDEN 126 rue de l’Eglise

Cuisery Saône-et-Loire Cuisery EUR 5 5 Histoire multisensorielle et sonore d’une goutte d’eau par Sandrine BOUVIER

Durée environ 35 min

« Je vais te raconter une histoire magique… avec Mes instruments de musique (bol tibétain, tambour, gong…) Il était une fois… la naissance de l’eau… ooooh!

Il était une fois…Cette petite goutte qui se transforme…en Eau de lune, eau de pluie, eau de la vie, eau des sorcières…eau miraculeuse!

Oui oui, l’eau a des supers pouvoirs!

Elle est extra ordinaire !

Tu en doute?

Alors viens… viens dans mon univers…

je t’emmène en voyage là haut tout là haut!

Pour apprécier la préciosité de

L’eau…

A nous dès maintenant de la préserver… Le chant Owé é l’eau comme un engagement tous ensemble, dans cette belle démarche écologique pour maman terre et pour le monde des humains.

Un pacte qui fait du bien ! »

Soleil Intérieur Sandrine Bouvier

