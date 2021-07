Paris Les Disquaires Paris OWAZA x AMIRAL RECORS A.R.P #1 Les Disquaires Paris Catégorie d’évènement: Paris

Date et horaire exacts : Le mercredi 28 juillet 2021

de 19h à 23h

payant

Grosse Ambiance Hip-Hop, on découvre de nouveaux talents avec Owaza et le studio Amiral Records pour cette première soirée A.R.P! Soirée Hip Hop, organisée par l’association Owaza et le studio Amiral Records! Vous assisterez à 3 concerts d’artistes issus du label ainsi qu’à un concours mettant en confrontation 16 MC sur 4 tours, devant se démarquer sur des instrus de tout styles, séléctionnées au hasard. Ils seront départagés par un jury de 5 professionnels afin d’élire le plus talentueux d’entre eux! Concerts -> Hip-Hop Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011 Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com https://bit.ly/OwazaARP2807 Concerts -> Hip-Hop Musique

