Paris Théâtre de la Ville - Abbesses île de France, Paris OVTR (On va tout rendre) Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

OVTR (On va tout rendre) Théâtre de la Ville – Abbesses, 2 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 2 au 6 décembre 2021 :

lundi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 22h

et dimanche de 15h à 17h

payant

D’Athènes à Londres, la folle histoire de l’enlèvement de la cariatide n° 3. Récit d’un pillage historique avec danses de restitution. Chaque création de Gaëlle Bourges pose un regard avisé et critique sur un aspect de l’histoire de l’art, soulevant des questionnements qui nous définissent, aujourd’hui encore. Avec OVTR, la chorégraphe crée une véritable danse d’investigation où elle fait apparaître les six Cariatides de l’Acropole d’Athènes et retrace l’énorme opération de sciage et de pillage que dirigea, il y a deux siècles, un certain Lord Elgin, ambassadeur britannique. Des jeunes femmes sculptées dans le marbre, il fit enlever la troisième en direction de Londres, où elle se trouve toujours ! Réincarnées sur scène, richement coiffées et (dé)vêtues en style ionique, les antiques citoyennes – ce qui inclut ici deux hommes – ornent de leurs parades dansées le récit très documenté d’un abus britannique, largement oublié en France. À savourer et à méditer. Spectacles -> Danse Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

12 : Abbesses (106m) 2, 12 : Pigalle (259m)

Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277 Spectacles -> Danse En famille;Enfants

Date complète :

2021-12-02T20:00:00+01:00_2021-12-02T22:00:00+01:00;2021-12-03T20:00:00+01:00_2021-12-03T22:00:00+01:00;2021-12-04T20:00:00+01:00_2021-12-04T22:00:00+01:00;2021-12-06T20:00:00+01:00_2021-12-06T22:00:00+01:00;2021-12-05T15:00:00+01:00_2021-12-05T17:00:00+01:00

TDV

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre de la Ville - Abbesses Adresse 31 rue des Abbesses Ville Paris lieuville Théâtre de la Ville - Abbesses Paris