OVTR (ON VA TOUT RENDRE) – GAËLLE BOURGES Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

OVTR (ON VA TOUT RENDRE) – GAËLLE BOURGES Toulouse, 3 février 2022, Toulouse. OVTR (ON VA TOUT RENDRE) – GAËLLE BOURGES THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse

2022-02-03 – 2022-02-03 THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau

Toulouse Haute-Garonne 10 EUR 10 20 OVTR (ON VA TOUT RENDRE) permettra de visiter l’Acropole et le British Museum sans bouger de son fauteuil de spectateur. Avec la Place de la Danse dans le cadre du Festival Ici&là. OVTR est un passionnant travail d’archives, une fresque épistolaire déroulée par le jeu et la danse, qui met notamment en forme l’ahurissante correspondance des pilleurs […]. OVTR (ON VA TOUT RENDRE) permettra de visiter l’Acropole et le British Museum sans bouger de son fauteuil de spectateur. THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d'Eau Ville Toulouse lieuville THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d'Eau Toulouse

Toulouse Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/