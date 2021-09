“OVTR (ON VA TOUT RENDRE)” de Gaëlle Bourges L’Onde Théâtre Centre d’art, 11 février 2022, Vélizy-Villacoublay.

“OVTR (ON VA TOUT RENDRE)” de Gaëlle Bourges

L’Onde Théâtre Centre d’art, le vendredi 11 février 2022 à 20:30

**_OVTR (ON VA TOUT RENDRE)_** permettra de visiter l’Acropole et le British Museum sans bouger de son fauteuil de spectateur : on pourra admirer les six cariatides soutenant le portique du temple d’Érechtheion ; assister au démantèlement de l’une d’elles sur ordre de Lord Elgin, ambassadeur britannique à Constantinople, capitale de l’Empire ottoman dont la Grèce fait partie, à la fin du 18e siècle ; la suivre jusqu’à Londres où Elgin la vendit au gouvernement britannique, qui la vendit à son tour au British Museum où elle est toujours aujourd’hui, avec une bonne moitié des frises du Parthénon ; mesurer combien l’idée du beau en Occident est encore collée à celui de l’idéal antique, et combien la Grèce est encore le berceau fantasmé de cet idéal – ce qui n’est pas sans poser au moins deux problèmes : en effet, n’est-il pas temps pour le « beau » de prendre le large, et pour l’Europe de soutenir le « berceau » qu’elle a fabriqué puis mis à la casse, tout en célébrant sa grandeur ? OVTR débute donc sur une question réjouissante : et si on rendait tout ? **Création en confinement les 5 et 6 novembre 2020 au TANDEM, Scène nationale, à Douai.** **Première les 15 et 16 décembre 2020 à l’Atelier de Paris / CDCN** **Conception / récit** Gaëlle Bourges **Avec des extraits** de lettres de Lord Elgin, Giovanni Battista Lusieri, le révérend Philip Hunt, Mary Elgin, François-René de Chateaubriand + extraits de discours de Melina Mercouri, etc. **Avec** Gaëlle Bourges, Agnès Butet, Gaspard Delanoë, Camille Gerbeau, Pauline Tremblay, Alice Roland, Marco Villari et XtroniK a.k.a Stéphane Monteiro (musique live) **Lumière** Alice Dussart **Musique** The Beatles, David Bowie, Kate Bush, The Sex Pistols, The Clash, The Cure, Marika Papagika + Xtronik **Coiffes des cariatides, moulages** Anne Dessertine **Régie son, régie générale** Stéphane Monteiro **Régie lumière** Alice Dussart ou Ludovic Rivière **Production** association _**Os**_ **Coproduction** • Dispositif « la Danse en grande forme » (CNDC d’Angers, Malandain Ballet Biarritz, la Manufacture – CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux La Rochelle, le CCN de Caen en Normandie, L’échangeur – CDCN Hauts-de-France, le CCN de Nantes, le CCN d’Orléans, l’Atelier de Paris / CDCN, le CCN de Rennes et de Bretagne, Le Gymnase | CDCN Roubaix, POLE-SUD CDCN / Strasbourg, et La Place de La Danse – CDCN Toulouse – Occitanie) • Théâtre de la Ville – Paris • TANDEM, Scène nationale de Douai-Arras • L’échangeur, CDCN Hauts-de-France • La Maison de la Culture d’Amiens • Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin • L’Onde, Théâtre-Centre d’art Avec le soutien du CN D – Centre national de la Danse, accueil en résidence, et de la Ménagerie de Verre dans le cadre du Studiolab. **Crédit photo** ©Danielle Voirin

Une pièce de Gaëlle Bourges présentée à L’Onde Théâtre Centre d’art – Festival d’Automne à Paris

L’Onde Théâtre Centre d’art 8 bis Av. Louis Breguet, 78140 Vélizy-Villacoublay Vélizy-Villacoublay Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T22:30:00