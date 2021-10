Nantes Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique, Nantes OVNI live ! Mad Foxes Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

OVNI live ! Mad Foxes Théâtre Francine Vasse, 5 mars 2022, Nantes. 2022-03-05

Horaire : 20:00 20:45

Gratuit : non Normal 10€ – Soutien 15€ – Réduit 5€ Billetterie : billetterie.leslaboratoiresvivants.com Tout Public Mad Foxes est un groupe de Garage Rock, Heavy et Grunge originaire de Nantes. Après un premier projet sorti en 2018, le trio présente lors d’une soirée spéciale les morceaux de son deuxième album – Ashamed. C’est ici un exercice de style musical et visuel auquel se prête le trio avec amusement, dévotion et grande intensité. Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/ovni-live/

Détails Catégories d'évènement: Loire-Atlantique, Nantes Lieu Théâtre Francine Vasse Adresse 18 Rue Colbert Ville Nantes Age maximum Tout Public