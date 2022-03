OVNI Espace Bonnefoy, 8 avril 2022, Toulouse.

OVNI

Espace Bonnefoy, le vendredi 8 avril à 18:00

Théâtre ——- **Sortie de résidence** **Cie 13.7** Un réalisateur récolte des témoignages de personnes ayant eu un contact avec une civilisation extraterrestre. Qui sont-ils ? Il y a Nick Scott, enlacé à son arbre ; Hilde Jensen qui affirme que nous sommes tous reliés ; Robert Evans, qui réalise que l’identité est une mystification puérile… Une même lumière parcourt tous ces territoires intimes et éclaire le besoin de connexion des personnages. **D’Ivan Viripaev / Traduit par** Tania Moguilevskaia et Gilles Morel **/ Mise en scène** Morgane Nagir **Avec** Florian Pantallarisch, Thomas Bellein et Clémence Barbier **Assistant mise en scène** Christian Moutelière **Créateur sonore** Grangil **Créatrice Lumière et vidéaste** Flora Cariven **Jeu caméra** Timour Tokarev, Stéphane Bruandet et César Varlet Ce projet est accompagné par le théâtre Jules Julien (coproducteur), le théâtre Sorano (coproducteur), le Quai de Scène à Bourg-lès-Valence, le théâtre du Pont Neuf et le centre culturel Bonnefoy à Toulouse, la DRAC Occitnaie, la Région Occitanie (Occal), Toulouse métropole dans le cadre du festival Supernova.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture

Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T18:00:00 2022-04-08T23:59:00