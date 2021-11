OVNI Besançon, 20 novembre 2021, Besançon.

OVNI Besançon

2021-11-20 14:00:00 – 2021-11-20 18:00:00

Besançon Doubs Besançon

EUR Partager les connaissances et les travaux des chercheurs de l’université, les mettre en débat et en lumière en regards des arts, via des expositions, des évènements ou des ateliers, participer à un décryptage scientifique de l’actualité, aiguiser l’esprit critique des étudiants, des élèves et du grand public, telles sont les ambitions du projet de culture et de culture scientifique de l’université de Franche-Comté.

Dans cet objectif, le Service sciences arts et culture, avec le soutien de la Région Bourgogne Franche-Comté, déploie en 2021-2022 une proposition itinérante et mobile sur le territoire franc-comtois : OVNI

Cette proposition s’adresse aux scolaires et au grand public :

– avec 1 ou 2 jours dans les établissements scolaires (excepté à Besançon)

– 1 après-midi grand public imaginé en lien avec les acteurs culturels locaux,

– pour échanger, partager et découvrir les sciences et les arts de façon ludique et conviviale sur un site remarquable de la région autour de la thématique de la science-fiction.

Au programme :

Rencontres avec des chercheurs, actu des labos, ateliers et jeux, spectacle et installation artistique,

visites des sites (musées, monuments patrimoniaux, centre d’art, …) et bien d’autres surprises viennent alimenter une programmation destinée au grand public de 5 à 105 ans.

Chaque évènement est conçu et réfléchi avec les acteurs locaux et la disponibilité des équipes des laboratoires.

Nous débutons cette proposition itinérante à Besançon le 20 novembre sur le site de l’Observatoire

OVNI débarquera à VESOUL, Samedi 4 décembre au Musée Georges-Garret (programme à partir du 19 novembre).

Et dans 4 autres villes de Franche-Comté en 2022, à découvrir très prochainement.

OVNI est une proposition itinérante et mobile sur le territoire franc-comtois, organisée par le service sciences, arts et culture de l’Université de Franche-Comté, membre Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC), financée par la Région Bourgogne-Franche-Comté. Avec le soutien du Pavillon des sciences.

sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr

dernière mise à jour : 2021-11-08 par