Overture saison culturelle Mairie de Colomiers, 24 septembre 2021, Colomiers.

Overture saison culturelle

du vendredi 24 septembre au samedi 25 septembre à Mairie de Colomiers

Vendredi 24 et Samedi 25 septembre La Ville de Colomiers a le plaisir de vous proposer un week – end événement : deux soirées pour commencer l’année en danse et en humour. Spectacle Equality days, Cie Break’in school – vendredi 24 septembre à 20h Réservations et informations sur Breakin school Spectacle humour Presque, Panayotis Pascot – samedi 25 septembre à 20h. Plus d’informations sur le site Ville de Colomiers Réservation : 05 61 15 23 82 | à partir de 10 ans

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T20:00:00 2021-09-24T20:30:00;2021-09-25T20:00:00 2021-09-25T20:30:00