3e édition de l’Orange Vélodrome Trail : venez défier la légende!

Cette visite sportive vous permettra de découvrir les coulisses de l’Orange Vélodrome, du Stade Delort et du centre commercial le Prado.

Vous plongerez en immersion dans des espaces exclusifs du plus beau stade du monde avec une traversée des zones vestiaires, presse, salle des trophées ou encore le terrain de jeu des Olympiens.

Deux parcours de 4 et 8 kilomètres, avec plus de 2000 marches seront au programme de cette journée pour vous offrir un souvenir inoubliable de l’Orange Vélodrome.



En solo ou en équipe de 4 coureurs, choisissez la formule qui vous correspond. Un format 2 km Family Run vous est également proposé pour découvrir ou redécouvrir en famille la mythique enceinte de l’Orange Vélodrome.

