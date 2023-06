Atelier coopératif « Gérer 7000 ha de nature » OUZOUS Ouzous, 27 octobre 2023, Ouzous.

Ouzous,Hautes-Pyrénées

Confronté à un effondrement programmé de la biodiversité du massif du Pibeste-Aoulhet vous devez développer une stratégie qui évitera cette catastrophe. Mais seul, vous n’y parviendrez pas. Sur le principe d’un jeu de plateau coopératif venez participer à un atelier et apprenez de manière ludique comment s’organise la gestion de la réserve naturelle et du site Natura 2000..

2023-10-27 à 19:00:00 ; fin : 2023-10-27 21:00:00. EUR.

OUZOUS Salle des fêtes

Ouzous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Faced with a programmed collapse in the biodiversity of the Pibeste-Aoulhet massif, you need to develop a strategy that will avert this catastrophe. But you can’t do it alone. Come and take part in a workshop based on the principle of a cooperative board game, and learn in a fun way how the management of the nature reserve and Natura 2000 site is organized.

Ante un colapso programado de la biodiversidad del macizo de Pibeste-Aoulhet, tienes que desarrollar una estrategia que evite esta catástrofe. Pero no puedes hacerlo solo. Ven a participar en un taller basado en el principio de un juego de mesa cooperativo, y aprende de forma lúdica cómo se organiza la gestión de la reserva natural y del espacio Natura 2000.

Konfrontiert mit einem geplanten Zusammenbruch der Artenvielfalt im Pibeste-Aoulhet-Massiv müssen Sie eine Strategie entwickeln, um diese Katastrophe zu verhindern. Doch allein werden Sie es nicht schaffen. Nach dem Prinzip eines kooperativen Brettspiels nehmen Sie an einem Workshop teil und lernen Sie auf spielerische Weise, wie die Verwaltung des Naturschutzgebiets und des Natura-2000-Gebiets organisiert ist.

Mise à jour le 2023-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65