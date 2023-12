Spectacle musical de Noël Ouzouer-sur-Trézée, 22 décembre 2023, Ouzouer-sur-Trézée.

Ouzouer-sur-Trézée Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 16:45:00

fin : 2023-12-22

La Mairie d’Ouzouer-sur-Trézée organise pour célébrer Noël et l’arrivée des vacances scolaires, un spectacle de Noël destiné aux enfants de la commune et des alentours. Passez une soirée en musique et en famille avec la troupe Kazouzou et son spectacle « Le Bal de Tom et Tina »..

La Mairie d’Ouzouer-sur-Trézée organise pour célébrer Noël et l’arrivée des vacances scolaires, un spectacle de Noël destiné aux enfants de la commune et des alentours. Passez une soirée en musique et en famille avec la troupe Kazouzou et son spectacle « Le Bal de Tom et Tina ».

Le vendredi 22 décembre, la Municipalité d’Ouzouer-sur-Trézée convie petits et grands enfants à un spectacle de Noël à la salle polyvalente.

Laissez-vous ambiancer en famille avec le spectacle musical « Le Bal de Tom et Tina » mis en scène par la compagnie orléannaise Kazouzou. Assistez à un bal costumé, mimé et chanté mettant en scène de nombreux personnages hauts en couleurs.

Admirez l’exposition d’objets réalisée par les enfants de l’école Jacques Prévert, exposée pour l’occasion à la salle polyvalente.

Pour les enfants les plus gourmands, un goûter est proposé par la Municipalité d’Ouzouer-sur-Trézée : dégustez gâteaux et boissons (vente au profit de la coopérative scolaire). Les boissons seront offertes aux enfants de la commune.

EUR.

Ouzouer-sur-Trézée 45250 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-12 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX