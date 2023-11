Téléthon à Ouzouer-sur-Trézée OUZOUER-SUR-TREZEE Téléthon à Ouzouer-sur-Trézée OUZOUER-SUR-TREZEE, 3 décembre 2023, . Téléthon à Ouzouer-sur-Trézée Dimanche 3 décembre, 08h00 OUZOUER-SUR-TREZEE Dans le cadre du Téléthon, venez participer le 3 décembre de 9 h à 13 h aux activités proposées à Ouzouer-sur-Trézée : randonnée pédestre de 8 km, VTT 20 km, Trail 10 km mais ausssi l’atelier maquillage pour les enfants, l’exposition d’objets réalisés par les enfants et l’association Les scappeuses, la tombola. Vous pourrez également consommer un chocolat ou vin chaud, des crêpes et gauffres mais également vous restaurer sur place. Le rendez-vous a lieu place de la mairie. L’intégralité des dons sera reversée à l’AFM Téléthon. OUZOUER-SUR-TREZEE Rue Saint-Roch, Salle Pierre Vieillart, Ouzouer-sur-trezee [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 93 90 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie-accueil@ouzouer-trezee.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

