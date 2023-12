Conférences – Lectures – Rencontres « En corps une nuit de la lecture! » Ouzouer-sur-Loire, 20 janvier 2024, Ouzouer-sur-Loire.

Ouzouer-sur-Loire Loiret

Début : Samedi 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20 19:00:00

– par le réseau des bibliothèques du Val de Sully –

Cette année, la nuit de la lecture a pour thème le corps. Ca tombe bien, on a de belles histoires à vous raconter à ce sujet!… A la lumière des bougies et des lampes de poches! Et aussi des jeux pour bouger!

Ouzouer-sur-Loire 45570 Loiret Centre-Val de Loire



