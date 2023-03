Soirée Paëlla – avec Tombola Ouzouer-sur-Loire Ouzouer-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loiret

Ouzouer-sur-loire

Soirée Paëlla – avec Tombola, 1 avril 2023, Ouzouer-sur-Loire Ouzouer-sur-Loire. Soirée Paëlla – avec Tombola Ouzouer-sur-Loire Loiret

2023-04-01 19:00:00 19:00:00 – 2023-04-01 Ouzouer-sur-Loire

Loiret Ouzouer-sur-Loire . – par Un arc en ciel pour Clara – Au menu : 1 verre de Sangria, Paëlla, Dessert et Café pour les plus grands et pour les enfants, briquette de jus de fruit, Paëlla et Dessert. – L’ensemble des fonds récoltés lors de cette soirée seront reversés à l’association – +33 6 61 60 40 99 PIXABAY

Ouzouer-sur-Loire

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Ouzouer-sur-loire Autres Lieu Ouzouer-sur-Loire Adresse Ouzouer-sur-Loire Loiret Ville Ouzouer-sur-Loire Ouzouer-sur-Loire Departement Loiret Tarif Lieu Ville Ouzouer-sur-Loire

Ouzouer-sur-Loire Ouzouer-sur-Loire Ouzouer-sur-Loire Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouzouer-sur-loire ouzouer-sur-loire/

Soirée Paëlla – avec Tombola 2023-04-01 was last modified: by Soirée Paëlla – avec Tombola Ouzouer-sur-Loire 1 avril 2023 Loiret Ouzouer-sur-loire Ouzouer-sur-Loire, Loiret

Ouzouer-sur-Loire Ouzouer-sur-Loire Loiret