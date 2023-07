Journées Européennes du Patrimoine – Logis Terra Villa Ouzilly Vignolles Moncontour, 16 septembre 2023, Moncontour.

Moncontour,Vienne

Visite gratuite du Logis guidée par deux bénévoles de l’association Ci-Terre.

A 16h, mini-conférence de trente minutes « Les maisons en terre crue, comment le passé interpelle l’avenir » par François Peyrat céramiste-chercheur indépendant à la Salle des Fêtes d’Ouzilly-Vignolles – Entrée gratuite.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Ouzilly Vignolles

Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Free guided tour of the Logis by two volunteers from the Ci-Terre association.

At 4pm, thirty-minute mini-conference « Les maisons en terre crue, comment le passé interpelle l’avenir » by François Peyrat, independent ceramist and researcher, at the Salle des Fêtes d’Ouzilly-Vignolles – Free admission

Visita guiada gratuita del Logis por dos voluntarios de la asociación Ci-Terre.

A las 16.00 h, miniconferencia de treinta minutos sobre « Casas de barro sin cocer, cómo el pasado desafía al futuro » a cargo de François Peyrat, ceramista e investigador independiente, en la Salle des Fêtes de Ouzilly-Vignolles – Entrada gratuita

Kostenlose Besichtigung des Logis mit Führung durch zwei Freiwillige des Vereins Ci-Terre.

Um 16 Uhr: 30-minütiger Mini-Vortrag « Les maisons en terre crue, comment le passé interpelle l’avenir » (Häuser aus Lehm, wie die Vergangenheit die Zukunft fordert) von François Peyrat, freiberuflicher Keramiker und Forscher, im Salle des Fêtes von Ouzilly-Vignolles – Freier Eintritt

