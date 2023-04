Ouzbékistan, la vallée du Ferghana de Patrick Profit L’Institut du Monde Arabe, 15 avril 2023, Paris.

Le samedi 15 avril 2023

de 18h00 à 19h30

.Tout public. payant

Tarif plein 5 euros

Tarif réduit 3 euros

Du Couchant vint Alexandre le Grand. Du Levant surgit Gengis Khan. Et Tamerlan fit de l’Asie centrale le cœur de son empire. C’est à cet appel deux fois millénaire que répond l’âme du peuple de la vallée du Ferghana…

Du Couchant vint Alexandre le Grand. Du Levant surgit Gengis Khan. Et Tamerlan fit de l’Asie centrale le cœur de son empire. C’est à cet appel deux fois millénaire que répond l’âme de tout le peuple d’Ouzbékistan et plus particulièrement celui de la vallée du Ferghana.

Située dans la partie Est du pays, la vallée du Ferghana est comprise entre la chaîne du Chatkal au nord, celle du Ferghana à l’est et le Pamir Alaï au sud. Plus de 9 millions de personnes vivent dans cette plaine alluviale fertile du Syr Daria. Les eaux généreuses du fleuve dévalent du Pamir pour irriguer une vallée d’environ 300 kilomètres de long et 170 de large.

De Marguilan à Kokand, de Nanay à Kasansay, de Chakhimardan l’enclavée à Tchoust, entre campagne et cités Légendaires, ce sont les habitants de cette vallée qui nous la ferons découvrir.

Patrick Profit est un passionné de voyage qui s’est beaucoup déplacé à travers le monde, à la fois pour la création de produits audiovisuels et aussi par investissement personnel dans l’humanitaire, au sein de plusieurs ONG, dont Médecins du Monde. Cet engagement lui a permis de se placer, à chaque fois, dans une situation d’observation et de contacts extraordinaires.

Après la création d’une société de production dont il est actionnaire, Patrick Profit réalise plusieurs films de société et ethnologiques traitant de la diversité culturelle, de l’enfance, de la place de la femme chez les minorités ethniques, d’écologie et d’environnement des origines.

Tous ses documentaires, environ une soixantaine, ont bénéficié (et bénéficient encore) d’une large diffusion dans l’hexagone et sur de nombreuses chaînes de télévisions internationales.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

