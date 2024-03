Ouvrons grand les jeux dans Senlis ! Complexe sportif Yves Carlier Senlis, samedi 16 mars 2024.

Ouvrons grand les jeux dans Senlis ! Venez participer à la cérémonie d’ouverture des jeux Senlisiens samedi 16 mars au Complexe Yves Carlier. Samedi 16 mars, 10h30 Complexe sportif Yves Carlier Gratuit, ouvert à tous

Début : 2024-03-16T10:30:00+01:00 – 2024-03-16T14:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:30:00+01:00 – 2024-03-16T14:30:00+01:00

Dans le cadre de sa labellisation #TerreDeJeux, Senlis vous propose un programme sportif haut en couleur.

A cette occasion, profitez de 10h30 à 14h00 sur le vélodrome, des animations, des structures gonflables, des food trucks !

Participez aux marches dans les quartiers ! Nous vous donnons rendez-vous à 10h30 dans vos quartiers pour une marche qui rejoint le Complexe. N’oubliez pas de porter fièrement la couleur de votre quartier:

Orange – Quartier de Brichebay : pharmacie de Brichebay

Noir – Quartier de Bonsecours : pharmacie de Bonsecours

Rouge – Quartier de Val d’Aunette – Gatelière – Arènes : pharmacie de la place

Bleu – Quartier des fours à chaux : terrain de pétanque

Vert – Quartier Villevert : calvaire au croisement rue du gué de pont et rue du moulin st tron

Jaune – Quartier Centre : place Henri IV

Rose – Quartier La Bigue – Eco quartier : square fontaine St urbain (entrée de la rue)

Vers 11h30 découvrez les symboles Olympiques pensés et réalisés par les services de la Ville, les élèves du Lycée professionnel Amyot D’Inville et les jeunes du centre de formation PROMEO.

Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 Senlis