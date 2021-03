Cazères Communauté de Communes Coeur de Garonne Cazères, Haute-Garonne Ouvrir un café associatif Communauté de Communes Coeur de Garonne Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Haute-Garonne

Ouvrir un café associatif Communauté de Communes Coeur de Garonne, 27 mars 2021-27 mars 2021, Cazères. Ouvrir un café associatif

Communauté de Communes Coeur de Garonne, le samedi 27 mars à 09:30

Voici notre première formation « Ouvrir un café associatif ! » En visio !

Gratuit

Faites-le dans votre village Communauté de Communes Coeur de Garonne 31220 Cazères Cazères Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-27T09:30:00 2021-03-27T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cazères, Haute-Garonne Autres Lieu Communauté de Communes Coeur de Garonne Adresse 31220 Cazères Ville Cazères