OUVRIER SPECIALISE EN POSE D’ADHESIF, SIGNALETIQUE, DECORATION H/F —————————————————————— _Neuvième Sens est une entreprise spécialisée dans la décoration et la signalétique et ce depuis 2007._ Nous travaillons dans deux secteurs dd’activit és le commerce et les grandes entreprises Notre clientèle est une client è le haut de gamme française et étrangère. En consultant notre site Internet neuviemesens.com vous pourrez voir les différents chantiers réalisés pour nos clients. En expansion, nous recherchons activement une personne polyvalente pour seconder le responsable de chantier, si débutante et motivée une formation sera assurée en interne. **Poste et missions** Vos missions principales consistent en des activité s vari ées sous la supervision du responsable de chantier: * Pose d’adhésifs, de signalétique, et décoration en extérieur et en intérieur. * Préparation des chantiers et évaluation des besoins, prises de mesures (Survey) * Livraison et manutention * Contrôle de la sécurité et de ll’environnement * Contrôle des sous traitants * Assistance du responsable de chantier **Profil et compétences recherchés** Sivous êtes une personne manuelle, habile, qui a le sens du détail, prêt à être polyvalent mais aussi, autonome, ponctuelle, motivée votre profil nous intéresse Pour réaliser vos missions, vous devrez * Savoir lire un plan * Respecter les r è gles e t consignes de sécurité * Faire preuve de précision et rigueur * être détenteur du Permis B car nos missions se déroulent en région Parisienne et ponctuellement en province et pays frontaliers **Type d’emploi** CDD Temps plein (35h) puis CDI **Salaire** 1 800€ brut à définir selon l’expérience **Horaires** * Du Lundi au Vendredi * Travail en journée * Prise de poste à Romainville, déplacement à prévoir en région parisienne, ponctuellement en provin Pour candidater envoyer le CV à **[mde.pantin@est-ensemble.fr](mailto:mde.pantin@est-ensemble.fr)** Pour tout renseignement : 01 83 74 56 30

