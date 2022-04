Ouvrez l’oeil ! Une enquête au naturel Mairie Aubers Catégories d’évènement: Aubers

Nord

Ouvrez l’oeil ! Une enquête au naturel Mairie, 20 avril 2022, Aubers. Ouvrez l’oeil ! Une enquête au naturel

Mairie, le mercredi 20 avril à 14:30

Traces, crottes, plumes… autant d’éléments qui nous permettrons de savoir quel animal est passé par ici et repassera par là!

Sur inscription, gratuit

Dans le cadre des RDV Nature. Savoir lire le milieu naturel, c’est souvent mieux le comprendre. Participez à cet atelier plein air qui fera de vous un Sherlock Holmes du monde vivant!!! Mairie 41 rue du Bourg, Aubers Aubers Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T14:30:00 2022-04-20T16:30:00

